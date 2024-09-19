Укр Рус Eng

Сибіга у рамках регіонального турне зустрівся з очільником МЗС Австрії

Новини — Четвер, 19 вересня 2024, 12:15 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у турне столицями найближчих сусідів України, провів першу зустріч з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом. 

Про це він повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що вони з Шалленбергом перетнулися після візиту українського міністра до Братислави.

"Ціную підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України та її важливу роль у роботі над реалізацією "формули миру" та програми "Зерно з України", – зазначив Андрій Сибіга.

У дописі він згадав також, що з Братислави вирушає до столиці Молдови Кишинева. 

Перший візити Сибіги у рамках регіонального турне був до Румунії. У Словаччині він запропонував Братиславі укласти двосторонню безпекову угоду. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія Сибіга
Реклама: