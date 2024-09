Сибіга у рамках регіонального турне зустрівся з очільником МЗС Австрії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у турне столицями найближчих сусідів України, провів першу зустріч з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом.

Про це він повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що вони з Шалленбергом перетнулися після візиту українського міністра до Братислави.

On my way from Bratislava to Chishinau, I had my first and very friendly meeting with @A_Schallenberg in Vienna. I appreciate Austria’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its important role in the Peace Formula and Grain From Ukraine program. pic.twitter.com/eHZc41x3Hk

Реклама: