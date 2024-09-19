Сибіга у рамках регіонального турне зустрівся з очільником МЗС Австрії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у турне столицями найближчих сусідів України, провів першу зустріч з очільником МЗС Австрії Александром Шалленбергом.
Про це він повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".
Сибіга зазначив, що вони з Шалленбергом перетнулися після візиту українського міністра до Братислави.
On my way from Bratislava to Chishinau, I had my first and very friendly meeting with @A_Schallenberg in Vienna. I appreciate Austria’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its important role in the Peace Formula and Grain From Ukraine program. pic.twitter.com/eHZc41x3HkРеклама:– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 19, 2024
"Ціную підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України та її важливу роль у роботі над реалізацією "формули миру" та програми "Зерно з України", – зазначив Андрій Сибіга.
У дописі він згадав також, що з Братислави вирушає до столиці Молдови Кишинева.
Перший візити Сибіги у рамках регіонального турне був до Румунії. У Словаччині він запропонував Братиславі укласти двосторонню безпекову угоду.