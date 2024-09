Сибига в рамках регионального турне встретился с главой МИД Австрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который находится в турне по столицам ближайших соседей Украины, провел первую встречу с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

Об этом он сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что они с Шалленбергом пересеклись после визита украинского министра в Братиславу.

On my way from Bratislava to Chishinau, I had my first and very friendly meeting with @A_Schallenberg in Vienna. I appreciate Austria’s support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its important role in the Peace Formula and Grain From Ukraine program. pic.twitter.com/eHZc41x3Hk

