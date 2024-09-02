Президент Португалії попередив  про глибоку політичну кризу в Європі

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза заявив, що настав "кінець циклу" і попередив про "глибоку кризу", яку переживають європейські політичні системи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Виступаючи на церемонії закриття Національної зустрічі молоді в Авейру, Ребелу де Соуза сказав, що Європа знаходиться в кінці історичного циклу і на початку іншого.

"Ми перебуваємо на цьому переломному етапі, що світ не буде таким самим [...] після американських виборів, яким би не був результат, він буде іншим, він не буде таким самим після змін у Китаї, який мав труднощі з управлінням пандемією та економічним відновленням [...] він не буде таким самим у позиціонуванні Російської Федерації чи нових держав у Південній Африці, Бразилії, Туреччині та Індії, він не буде таким самим", – зазначив він.

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За словами президента Португалії, є відчуття трансформації, і в ці періоди невизначеності і вразливості зростає кількість воєн, "звідси необхідність боротися за мир, в Європі, в Африці, але також і на Близькому Сході".

Ребелу де Соуза пояснив, що всі політичні системи були розроблені для іншого часу, і вони протрималися "за інерцією".

"Європейські політичні системи перебувають у глибокій кризі, і саме тому відкриваються порожнечі, через які проникають нові неорганічні реалії, які дехто назве популістськими, тому що системи, розроблені після Другої світової війни та переходу від 20-го століття до 21-го століття, перебувають у кризі".

За його словами, ці системи не пристосувалися до цифровізації, зміни клімату, науково-технічного прогресу, мобільності та прагнень молодих людей.

"Альтернативою старому є старе, старе в ідеях, старе в структурах, старе в організації, старе в людях, і це є проблемою в Європі", – сказав він..

Він попередив, що "Європа відстає" і "втратила свій імпульс", незважаючи на те, що вона очолює боротьбу з кліматичними змінами і міграцією.

На думку португальського президента, існують "позитивні фактори", такі як фонди ЄС, але на короткий період.

"Не гроші вирішують проблему, а знання вирішують проблему", – сказав він, стверджуючи, що "дуже важливо, щоб молоді люди досягли центрів прийняття рішень, керували муніципалітетами, керували регіонами, керували так званою центральною владою (...) це неминуче, і якщо цього не станеться, то це буде згаяний час і втрачені зміни".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час свого візиту до Німеччини згадав про загрозу популізму та ультраправих політсил, популярність яких зростає у багатьох країнах Європи.