Президент Португалии предупредил о глубоком политическом кризисе в Европе

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что наступил "конец цикла" и предупредил о "глубоком кризисе", который переживают европейские политические системы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Выступая на церемонии закрытия Национальной встречи молодежи в Авейру, Ребелу де Соуза сказал, что Европа находится в конце исторического цикла и в начале другого.

"Мы находимся на этом переломном этапе, что мир не будет таким же [...] после американских выборов, каким бы ни был результат, он будет другим, он не будет таким же после изменений в Китае, который имел трудности с управлением пандемией и экономическим восстановлением [...] он не будет таким же в позиционировании Российской Федерации или новых государств в Южной Африке, Бразилии, Турции и Индии, он не будет таким же", – отметил он.

Реклама:

По словам президента Португалии, есть ощущение трансформации, и в эти периоды неопределенности и уязвимости растет количество войн, "отсюда необходимость бороться за мир, в Европе, в Африке, но также и на Ближнем Востоке".

Ребелу де Соуза объяснил, что все политические системы были разработаны для другого времени, и они продержались "по инерции".

"Европейские политические системы находятся в глубоком кризисе, и именно поэтому открываются пустоты, через которые проникают новые неорганические реалии, которые некоторые назовут популистскими, потому что системы, разработанные после Второй мировой войны и перехода от 20-го века к 21-му веку, находятся в кризисе".

По его словам, эти системы не приспособились к цифровизации, изменению климата, научно-техническому прогрессу, мобильности и стремлениям молодых людей.

"Альтернативой старому является старое, старое в идеях, старое в структурах, старое в организации, старое в людях, и это является проблемой в Европе", – сказал он.

Он предупредил, что "Европа отстает" и "потеряла свой импульс", несмотря на то, что она возглавляет борьбу с климатическими изменениями и миграцией.

По мнению португальского президента, существуют "положительные факторы", такие как фонды ЕС, но на короткий период.

"Не деньги решают проблему, а знания решают проблему", – сказал он, утверждая, что „очень важно, чтобы молодые люди достигли центров принятия решений, руководили муниципалитетами, руководили регионами, руководили так называемой центральной властью (...) это неизбежно, и если этого не произойдет, то это будет упущенное время и потерянные изменения".

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время своего визита в Германию вспомнил об угрозе популизма и ультраправых политсил, популярность которых растет во многих странах Европы.