Тунель під Монбланом між Францією та Італією закрили на ремонт на 15 тижнів

Автомобільний тунель під Монбланом між Францією і північною Італією буде закритий на 15 тижнів, починаючи з цього понеділка, через будівельні роботи.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яка обслуговує тунель, повідомляє "Європейська правда".

11-кілометрове з'єднання буде недоступне для проїзду до 16 грудня.

Через 60 років після завершення будівництва тунелю, дві 300-метрові секції склепіння будуть відремонтовані.

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Під час робіт транспорту доведеться користуватися альтернативними маршрутами. Серед них – траса A43, яка також пролягає з Франції на північ Італії і проходить через тунель Фрежюс, а також маршрут через Великий тунель Сен-Бернар, який з'єднує Швейцарію та Італію.

Ремонт Монбланського тунелю відклали на рік через наслідки каменепаду.

Нагадаємо, видовищний каменепад стався торік 27 серпня на території комуни Френей, біля кордону Франції з Італією. З гори зійшло 10 тисяч кубічних метрів породи. Кілька автомобілів, які проїздили дорогою на момент інциденту, дивом залишились неушкодженими.

Через наслідки каменепаду довелося надовго перекрити дорогу місцевого значення RD 1006, трасу A43 і залізницю, а також обмежити в’їзд вантажного транспорту у тунель Фрежюс.