Тоннель под Монбланом между Францией и Италией закрыли на ремонт на 15 недель

Автомобильный тоннель под Монбланом между Францией и северной Италией будет закрыт на 15 недель, начиная с этого понедельника, из-за строительных работ.

Об этом говорится в сообщении компании, которая обслуживает тоннель, сообщает "Европейская правда".

11-километровое соединение будет недоступно для проезда до 16 декабря.

Через 60 лет после завершения строительства тоннеля, две 300-метровые секции свода будут отремонтированы.

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Во время работ транспорту придется пользоваться альтернативными маршрутами. Среди них – трасса A43, которая также пролегает из Франции на север Италии и проходит через тоннель Фрежюс, а также маршрут через Большой тоннель Сен-Бернар, который соединяет Швейцарию и Италию.

Ремонт Монбланского тоннеля отложили на год из-за последствий камнепада.

Напомним, зрелищный камнепад произошел в прошлом году 27 августа на территории коммуны Френей, у границы Франции с Италией. С горы сошло 10 тысяч кубических метров породы. Несколько автомобилей, которые проезжали по дороге на момент инцидента, чудом остались невредимыми.

Из-за последствий камнепада пришлось надолго перекрыть дорогу местного значения RD 1006, трассу A43 и железную дорогу, а также ограничить въезд грузового транспорта в тоннель Фрежюс.