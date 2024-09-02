В Саксонии после коррекции результатов выборов ультраправые потеряли блокирующее меньшинство

Земельная избирательная комиссия немецкой Саксонии скорректировала неправильное распределение мест в местном парламенте по результатам выборов, из-за чего ультраправая "Альтернатива для Германии" (АдГ) потеряла право блокирования некоторых решений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Для некоторых процессов в земельном парламенте недостаточно простого большинства – вместо этого нужно две трети голосов всех депутатов. Если у партии более трети голосов, она может остановить определенные процессы. "АдГ" получила такое право после земельных выборов в Саксонии и потеряла его после коррекции со стороны избирательной комиссии.

В заявлении комиссии говорится, что из-за ошибки программного обеспечения в ночь выборов было опубликовано неправильное распределение мест в соответствии с предыдущим результатом.

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Согласно полученным голосам, "Зеленые" и социал-демократы получили на одно место больше, а Христианско-демократический союз и "АдГ" – на одно место меньше, чем было заявлено ранее. Таким образом, "АдГ" опустилась с 41 до 40 мест. Только с 41 местом они получили бы блокирующее меньшинство.

Об ошибке в подсчетах Государственной избирательной комиссии сообщили несколько партий и эксперты Wahlrecht.de. По их словам, была использована некорректная процедура распределения мест.

С блокирующим меньшинством определенные земельные законы, которые должны приниматься большинством в две трети голосов всех депутатов, не могли быть приняты без депутатов от "АдГ".

В Саксонии, как и в других федеральных землях, конституционные судьи и руководители государственных аудиторских служб избираются большинством в две трети голосов всех парламентариев. Кроме того, земельные парламенты не могут самораспуститься без двух третей голосов.

Согласно предварительным результатам, ХДС снова стала сильнейшей партией в Саксонии с 31,9% голосов. "АдГ" заняла второе место с 30,6%. "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW), новичок выборов, набрал 11,8% и, вероятно, будет иметь право голоса в будущем формировании правительства. СДПГ получила 7,3%, Зеленые – 5,1%. Левая партия прошла в земельный парламент только с 4,5%, поскольку получила два прямых мандата в Лейпциге – тогда вступает в силу положение, согласно которому они проходят в парламент, даже если они не преодолели пятипроцентный барьер.

"АдГ" также имеет большой успех в Тюрингии, где правоэкстремистское региональное объединение даже стало самой сильной силой в парламенте земли. Здесь "АдГ" таки получила блокирующее меньшинство.

Напомним, премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" возможна после местных выборов.

Как сообщалось, ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" хочет поднять вопрос внешней политики на переговорах о возможном участии в правительственных коалициях в Саксонии и Тюрингии.

Хотя такие вопросы решаются на федеральном уровне, правительства земель могут выразить свою позицию и, например, в инициативах в Бундесрат (верхняя палата немецкого парламента), заявила солидер партии Амира Мохамед Али.

Такие вопросы, как отказ от размещения американских ракет в Германии или дипломатия в войне в Украине, являются важными для ее партии, говорит Мохамед Али.

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