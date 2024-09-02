Стефанішина розповіла, як відбуватимуться переговори з ЄС щодо вступу наступного року

У 2025 році у Європейському Союзі плануються переговори щодо "фундаментальних правил" вступу України до блоку, очікується, що цей рік може бути відзначений тим, що Україна перейде до етапу фіналізації переговорних позицій по всім розділам.

Про це розповіла віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", передає "Європейська правда".

Стефанішина нагадала, що весь переговорний процес був відкритий 25 червня 2024 року, а це, своєю чергою, означає, що Україна може вести переговори по будь-якій кількості напрямків майбутньої угоди про вступ до ЄС. Це, за її словами, буде залежати від того, наскільки спроможна і Україна, і Єврокомісія це робити.

За її словами, цей процес не відкладали в "довгий ящик" і вже з 8 липня, після відкриття переговорів, почалися двосторонні зустрічі по скринінгу законодавства.

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"І вже всі двосторонні переговори по всіх напрямках, вони вкладені в певний календар 24-25 року", – пояснила вона

Віцепрем'єрка розповіла, що переговори відкриваються кластерами, це означає по 6-7 розділів, відповідно до напрямку. Вона акцентувала, що у 2025 році гарантовано розпочнуться переговори по кластеру "фундаментальні правила".

"Це блок, без якого неможливо говорити про будь-які політичні рішення. Нам треба бути готовими юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. Це робота, яка триває зараз і 2025 рік може бути відзначений тим, що ми перейдемо до етапу вже фіналізації переговорних позицій по всім розділам", – пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.

Президент Володимир Зеленський також затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із ЄС. Її очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Кабінет міністрів на засіданні 27 серпня ухвалив рішення про створення робочої групи, яка забезпечуватиме переговорний процес про вступ України до ЄС.

Більше про те, як далі відбуватиметься вступ України в ЄС, читайте в статті "ЄвроПравди".