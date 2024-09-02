Стефанишина рассказала, как будут проходить переговоры с ЕС по вступлению в следующем году

В 2025 году в Европейском Союзе планируются переговоры по "фундаментальным правилам" вступления Украины в блок, ожидается, что этот год может быть отмечен тем, что Украина перейдет к этапу финализации переговорных позиций по всем разделам.

Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью изданию "РБК-Украина", передает "Европейская правда".

Стефанишина напомнила, что весь переговорный процесс был открыт 25 июня 2024 года, а это, в свою очередь, означает, что Украина может вести переговоры по любому количеству направлений будущего соглашения о вступлении в ЕС. Это, по ее словам, будет зависеть от того, насколько способна и Украина, и Еврокомиссия это делать.

По ее словам, этот процесс не откладывали в долгий ящик и уже с 8 июля, после открытия переговоров, начались двусторонние встречи по скринингу законодательства.

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"И уже все двусторонние переговоры по всем направлениям, они вложены в определенный календарь 24-25 года", – пояснила она

Вице-премьер рассказала, что переговоры открываются кластерами, это означает по 6-7 разделов, в соответствии с направлением. Она акцентировала, что в 2025 году гарантированно начнутся переговоры по кластеру "фундаментальные правила".

"Это блок, без которого невозможно говорить о каких-либо политических решениях. Нам надо быть готовыми юридически стать частью единого рынка и соответствовать политическим критериям верховенства права. Это работа, которая продолжается сейчас и 2025 год может быть отмечен тем, что мы перейдем к этапу уже финализации переговорных позиций по всем разделам", – пояснила Стефанишина.

Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.

Президент Владимир Зеленский также утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с ЕС. Ее возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кабинет министров на заседании 27 августа принял решение о создании рабочей группы, которая будет обеспечивать переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Больше о том, как дальше будет происходить вступление Украины в ЕС, читайте в статье "ЕвроПравды".