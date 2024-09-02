Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы Patriot

Правительство Румынии одобрило на заседании 2 сентября проект закона о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, а законодательное предложение исполнительной власти будет направлено в парламент для принятия в экстренном порядке.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Михай Константин, передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"Исполнительная власть одобрила и направит в парламент, как неотложный, проект закона, который дополняет Закон 222/2017 о наземной противовоздушной обороне. В частности, проект предусматривает, что зенитно-ракетный комплекс Patriot является предметом актов дарения третьим лицам.

После принятия закона парламентом правительство сможет принять решение, которое сделает акт дарения операционным. Вся исполнительная власть уполномочена восстановить возможности противовоздушной обороны страны за счет бюджета, выделенного Министерству национальной обороны", – объявил Михай Константин в конце заседания в понедельник.

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Министерство национальной обороны отметило, что поставит одну из семи систем Patriot в конфигурации 3+, приобретенных в США. Четыре из них уже прибыли в Румынию – два уже функционируют. Остальные три прибудут в Румынию в ближайшее время.

Передача будет осуществлена путем внесения изменений в Закон 222 от 2017 года, на основании которого Румыния приобрела у США семь комплексов Patriot на сумму почти 4 млрд долларов.

Напомним, Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне. На прошлой неделе Минобороны Румынии направило на ознакомление парламента законопроект о передаче Украине Patriot.

Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.