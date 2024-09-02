СМИ узнали вероятную кандидатуру на премьера, которую рассматривает Макрон

По данным французских СМИ, президент Эмманюэль Макрон рассматривает кандидатом на должность премьер-министра нынешнего главу Совета по экономическим, социальным вопросам и окружающей среде Тьерри Боде.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что многочисленные источники, знакомые с дискуссиями в Елисейском дворце, говорят о серьезном обсуждении кандидатуры Тьерри Боде на должность премьер-министра.

Боде возглавляет Совет по экономическим, социальным вопросам и окружающей среде – малоизвестный за пределами Франции, но важный орган, упомянутый в конституции рядом с Национальной ассамблеей и Сенатом.

Реклама:

Этот орган должен консультировать парламент и правительство в процессе разработки законодательства, анализировать эффективность политики в определенной сфере.

Его сравнивают с "связующим звеном" между органами власти и гражданским обществом. 175 членов Совета избирают на пятилетний срок из состава общественных организаций, специализирующихся на определенной сфере, и профсоюзов, в 19 профильных групп.

Перед тем Боде возглавлял два страховых союза.

Как известно, Эмманюэль Макрон уже более недели проводит консультации с представителями различных политсил перед решением о кандидатуре премьер-министра и не захотел назначать премьера от левой стороны, который стал победителем на парламентских выборах.

Возможной кандидатурой называли также бывшего премьера-социалиста и экс-главу МВД Бернара Казнева.

В понедельник Макрон пообщался с бывшими президентами Франсуа Олландом, Николя Саркози и правоцентристским политиком, многократным членом правительства Ксавье Бертраном.

Читайте также: Импичментом не запугать: как Макрон заставляет оппонентов создать удобное для себя правительство.