Макрон зустрінеться з двома експрезидентами Франції перед призначенням нового прем'єра

2 вересня французький президент Емманюель Макрон проведе переговори в Єлисейському палаці з колишніми президентами країни, лідером консервативної партії "Республіканці", а також із колишнім прем'єр-міністром Бернаром Казньовим.

Про це повідомило видання Politico, передає "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що Макрон планує провести переговори, зокрема із колишніми президентами Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом.

Як повідомили журналісти Le Monde, Олланда приймуть у Єлисейському палаці об 11:00 годині, а Саркозі очікують о 12:30.

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Як розповіли у Politico, Макрон зіткнувся з безпрецедентною політичною кризою після несподіваних позачергових парламентських виборів, які відбулися в червні. Його табір посів друге місце, а лівий альянс "Новий народний фронт" отримав більшість у парламенті.

Щоб знайти вихід із цього глухого кута, Макрон вирішив провести переговори з ключовими політичними діячами, включаючи своїх попередників, перед тим, як призначити нового прем'єр-міністра.

Напереодні писали, що Макрон прийме у Єлисейському палаці колишнього прем'єра-соціаліста і ексглаву МВС Бернара Казньова – його ім’я вже кілька днів циркулює як потенційна кандидатура на посаду глави уряду.

Нагадаємо, депутати ультралівої партії "Нескорена Франція" підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту Емманюелю Макрону, якого звинуватили в "узурпації" влади через відмову призначити прем’єром кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте.

У поданні стверджується, що відмова президента призначити головою уряду Люсі Касте висунуту блоком лівих партій "Новий народний фронт", куди входить і "Нескорена Франція", є "серйозним порушенням обов'язку поважати волю, виражену загальним голосуванням".

Раніше ультраліві оголосили про відмову від участі в подальших консультаціях стосовно формування уряду, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.

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