Стефанішина: У вересні в Україну приїде новий керівник представництва НАТО

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У вересні до Києва прибуде новий керівник представництва НАТО в Україні, який буде найвищим цивільним представником у цій місії.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "РБК-Україна", передає "Європейська правда".

Стефанішина зазначила, що очільником представництва став колишній заступник генерального секретаря НАТО і це "сильне призначення". Вона акцентувала, що у цього представника "хороший політичний і натовський бекграунд".

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Також вона розповіла, що Україна за результатами Вашингтонського саміту всередині НАТО тепер має дві структури.

"Перше – це в межах військового європейського командування створена місія НАТО з питання координації військової допомоги, підтримки, тренування", – розповіла Стефанішина.

Вона зауважила, що неформально структура має назву NATO Ukraine Command – це підрозділ у військовій частині структури НАТО для координації роботи союзників і для підсилення формату "Рамштайн".

"Тобто фактично будь-яке політичне рішення, до якого ми рухаємося або до якого ми закликаємо, тепер буде пропрацьовуватись у межах чинної структури. У нас фактично є департамент України в НАТО, і це дуже важливо, це військове рішення передусім, ця місія має політичний мандат", – додала Стефанішина.

Як відомо, старшим представником НАТО в Україні стане британець Патрик Тернер, про призначення якого Альянс оголосив у середині липня.

Це сталось після саміту Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні 9-11 липня, який ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.

Там також погодили створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).