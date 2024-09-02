Стефанишина: В сентябре в Украину приедет новый руководитель представительства НАТО

Исправлено 15:57. Изменен заголовок и уточнены последние абзацы новости.

В сентябре в Киев прибудет новый руководитель представительства НАТО в Украине, который будет высшим гражданским представителем в этой миссии.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "РБК Украина", передает "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что главой представительства стал бывший заместитель генерального секретаря НАТО и это "сильное назначение". Она акцентировала, что у этого представителя "хороший политический и натовский бэкграунд".

Реклама:

Также она рассказала, что Украина по результатам Вашингтонского саммита внутри НАТО теперь имеет две структуры.

"Первое – это в рамках военного европейского командования создана миссия НАТО по вопросу координации военной помощи, поддержки, тренировки", – рассказала Стефанишина.

Она отметила, что неформально структура называется NATO Ukraine Command – это подразделение в военной части структуры НАТО для координации работы союзников и для усиления формата "Рамштайн".

"То есть фактически любое политическое решение, к которому мы движемся или к которому мы призываем, теперь будет прорабатываться в рамках действующей структуры. У нас фактически есть департамент Украины в НАТО, и это очень важно, это военное решение прежде всего, эта миссия имеет политический мандат", – добавила Стефанишина.

Как известно, старшим представителем НАТО в Украине станет британец Патрик Тернер, о назначении которого Альянс объявил в середине июля.

Это произошло после саммита Североатлантического Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, который принял решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности назначение специального представителя в Киеве.

Там также согласовали создание новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).