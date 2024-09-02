Румыния изменила номинацию на еврокомиссара: выдвигает кандидатку

В Румынии решили изменить предложенную кандидатуру на должность еврокомиссара и выдвинуть кандидата-женщину.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

В Румынии решили изменить кандидатуру на еврокомиссара: вместо евродепутата и вице-президента Европарламента Виктора Негреску в состав Еврокомиссии предложили евродепутата-социалистку Роксану Минзату.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о номинации Минзату и сообщил, что она на выходных общалась с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Негреску в своем комментарии сказал, что, насколько понимает, главной причиной изменения кандидатуры стало стремление фон дер Ляйен создать гендерно сбалансированный состав Еврокомиссии, и что принимает решение, поскольку всегда поддерживал идею равных прав для обоих полов.

"Надеюсь, другие страны и политические группы также приложат усилия", – отметил он.

По информации Politico, фон дер Ляйен пыталась убедить некоторые меньшие страны ЕС заменить кандидатов-мужчин на женщин после того, как все проигнорировали ее просьбу предлагать по две кандидатуры от каждой страны – мужчину и женщину.

В настоящее время в Еврокомиссию предлагают восемь кандидаток, не считая самой фон дер Ляйен.

Напомним, Италия предпоследней определилась со своим кандидатом в еврокомиссары, а Бельгия, где процесс совпал с "коалициадой", единственной из всех стран не успела подать кандидатуру в установленный срок.

Подробно о формировании Еврокомиссии – в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.