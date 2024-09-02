Зеленський: Україна передала Нідерландам інформацію про західні деталі у російських ракетах

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом заявив, що Нідерландам передали інформацію про західні компоненти, які продовжують виявляти у російських ракетах попри санкції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час візиту гостям передали інформацію про вироблені у ЄС та США компоненти, які продовжують виявляти у випущених по Україні російських ракетах, попри західні санкції.

"Сьогодні наша розвідка, наші військові спецслужби дали всю необхідну інформацію прем'єр-міністру і його команді, які ракети застосовує щоденно Росія, скільки там західних компонентів, компонентів різних країн, компаній різних держав світу – і американських, і європейських", – сказав Зеленський на брифінгу в Запоріжжі.

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Президент зазначив, що Україна цінує лідерство Нідерландів у роботі над санкційним режимом проти Росії.

Зеленський додав, що попросив, щоб Нідерланди працювали з іншими партнерами для того, щоб санкції проти РФ "були справді ефективними, щоб вони стовідсотково працювали проти цієї війни".

Нагадаємо, 2 вересня новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, уряд якого склав присягу на початку липня, прибув зі своїм першим неоголошеним візитом в Україну та разом із Зеленським вирушив у Запоріжжя.

Під час візиту він оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро.