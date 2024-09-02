Зеленский: Украина передала Нидерландам информацию о западных деталях в российских ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьером Нидерландов Диком Схофом заявил, что Нидерландам передали информацию о западных компонентах, которые продолжают обнаруживать в российских ракетах несмотря на санкции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что во время визита гостям передали информацию о произведенных в ЕС и США компонентах, которые продолжают выявлять в выпущенных по Украине российских ракетах, несмотря на западные санкции.

"Сегодня наша разведка, наши военные спецслужбы дали всю необходимую информацию премьер-министру и его команде, какие ракеты применяет ежедневно Россия, сколько там западных компонентов, компонентов разных стран, компаний разных государств мира – и американских, и европейских", – сказал Зеленский на брифинге в Запорожье.

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Президент отметил, что Украина ценит лидерство Нидерландов в работе над санкционным режимом против России.

Зеленский добавил, что попросил, чтобы Нидерланды работали с другими партнерами для того, чтобы санкции против РФ "были действительно эффективными, чтобы они стопроцентно работали против этой войны".

Напомним, 2 сентября новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, правительство которого приняло присягу в начале июля, прибыл со своим первым необъявленным визитом в Украину и вместе с Зеленским отправился в Запорожье.

Во время визита он объявил пакет помощи более чем на 200 млн евро.