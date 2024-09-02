У Молдові вирішили не карати депутата за слова про "бордельне" майбутнє дівчат в "русском мире"

У поліції Молдови не побачили порушень законодавства у висловлюванні депутата від партії Санду "Дія і солідарність" Оазу Нантоя про "бордельне" майбутнє дівчат в "русском мире".

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про розвиток історії стало відомо із заяви депутатки від комуністів Адели Райляну, яка поскаржилася на Нантоя у Генеральний інспекторат поліції.

Депутатка заявила, що отримала відповідь від Генерального інспекторату на свою скаргу і у ній йдеться, що розслідування зупинили, оскільки у словах депутата немає правопорушення.

"Суно, що у нас два діаметрально протилежних висновки: Рада з рівності побачила елементи, які можна розглядати як підбурювання до ненависті, а поліція не бачить ніякої проблеми", – обурилася Райляну.

Реклама:

Нагадаємо, Нантоя звинуватили в образі жінок Молдови після його слів про те, що в умовах "русского мира" в Молдові "у гарних молдовських дівчат буде блискуча перспектива – за рублі обслуговувати в борделях російських воїнів-визволителів".

У цій же промові депутат сказав, що бути частиною "русского мира" для Молдови означатиме, що молодь зможе стати "зомбованим гарматним м'ясом і вбивати всіх, на кого вкаже великий Путін".

Депутат парламенту Молдови Оазу Нантой – один з "яструбів" партії президентки Молдови. Дивіться його інтерв’ю "Європейській правді", або текстову версію розмови – Загроза Придністров'я, план Путіна та "ватні" українці Молдови.