В Молдове решили не наказывать депутата за слова о "бордельном" будущем девушек в "русском мире"

Полиция Молдовы не увидела нарушений законодательства в высказывании депутата от партии Санду "Действие и солидарность" Оазу Нантоя о "бордельном" будущем девушек в "русском мире".

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", о развитии истории стало известно из заявления депутата от коммунистов Адели Райляну, которая пожаловалась на Нантоя в Генеральный инспекторат полиции.

Депутат заявила, что получила ответ от Генерального инспектората на свою жалобу и в ней говорится, что расследование остановили, поскольку в словах депутата нет правонарушения.

"Печально, что у нас два диаметрально противоположных вывода: Совет по равенству увидел элементы, которые можно рассматривать как подстрекательство к ненависти, а полиция не видит никакой проблемы", – возмутилась Райляну.

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Напомним, Нантоя обвинили в оскорблении женщин Молдовы после его слов о том, что в условиях "русского мира" в Молдове "у красивых молдавских девушек будет блестящая перспектива – за рубли обслуживать в борделях русских воинов-освободителей".

В этой же речи депутат сказал, что быть частью "русского мира" для Молдовы будет означать, что молодежь сможет стать "зомбированным пушечным мясом и убивать всех, на кого укажет великий Путин".

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой – один из "ястребов" партии президента Молдовы. Смотрите его интервью "Европейской правде", или текстовую версию разговора – Угроза Приднестровья, план Путина и "ватные" украинцы Молдовы.