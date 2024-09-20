На одному з КПП на кордоні з Польщею почався ремонт: можливі черги

З 23 вересня на пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні планується заміна асфальтного покриття, прикордонники попередили про можливе ускладнення руху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Як зазначили у ДПСУ, заміна асфальтного покриття відбуватиметься у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Польщу в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

"Роботи можуть спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування", – попереджають прикордонники.

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Попередньо роботи триватимуть до початку листопада 2024 року.

Раніше повідомляли, що Польщі знадобився додатковий місяць для ремонту залізниці, який почали влітку, тож обмеження маршруту деяких поїздів хелмського напрямку до станції Дорогуськ триватиме до 30 вересня.

Також 13 вересня повідомлялося, що на контрольно-пропускному пункті "Медика – Шегині" можуть бути затримки з перетином кордону протягом двох місяців через ремонтні роботи з боку Польщі.