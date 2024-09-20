На одном из КПП на границе с Польшей начался ремонт: возможны очереди

С 23 сентября на пункте пропуска "Корчева – Краковец" на украинско-польской границе планируется замена асфальтового покрытия, пограничники предупредили о возможном осложнении движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Как отметили в ГПСУ, замена асфальтового покрытия будет происходить в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезд в Польшу в зоне оформления грузовых транспортных средств.

"Работы могут вызвать осложнения движения и длительное время ожидания", – предупреждают пограничники.

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Предварительно работы продлятся до начала ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Польше понадобился дополнительный месяц для ремонта железной дороги, который начали летом, поэтому ограничение маршрута некоторых поездов хелмского направления до станции Дорогуск продлится до 30 сентября.

Также 13 сентября сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте "Медыка – Шегини" могут быть задержки с пересечением границы в течение двух месяцев из-за ремонтных работ со стороны Польши.