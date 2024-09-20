Премьер Северной Македонии разочарован "унизительными" требованиями по вступлению в ЕС

После встречи с председателем Европейского совета и рабочего обеда с президентом Европейской комиссии в четверг в Брюсселе премьер Северной Македонии Христиан Мицкоски заявил, что он донесет до своего народа разочарование по поводу блокирования пути к вступлению страны в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

"Два с половиной десятилетия, с тех пор как мы начали этот интеграционный процесс, с тех пор мы подписали Соглашение об ассоциации и стабилизации, мы являемся жертвами двусторонних проблем, двустороннего торможения процесса вступления", – сказал премьер журналистам после встреч, которые он посетил вместе с другими западнобалканскими лидерами.

"Мы были унижены на этом пути. Я напомню, что во имя европейских ценностей мы несколько раз меняли наш флаг, банкноты, конституцию [и] название [страны].

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Я еще раз подчеркнул, что мы больше не можем принимать ультиматумы", – добавил он.

Мицкоски, который стал премьер-министром в июне, ездил в Брюссель на встречи, посвященные, главным образом, Европейскому плану роста для Западных Балкан.

Но вступление его страны в ЕС рискует застрять в обозримом будущем из-за двустороннего спора с Болгарией, которая является членом ЕС.

Ранее в этом месяце комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархеи, который покидает свою должность, заявил, что целью является проведение новых межправительственных конференций в октябре с Албанией, Сербией и, "возможно", Северной Македонией.

Но для того чтобы переговоры о вступлении в ЕС продвинулись и с Северной Македонией, она должна внести изменения в свою конституционную преамбулу и назвать болгар одним из народов-основателей государства.

Новое правое правительство, возглавляемое Мицкоским, намекнуло, что не намерено идти на этот шаг, если не получит более благоприятных условий.

"Мы сосредоточены на том, чтобы предлагать решения, и если действительно есть желание [в ЕС видеть Северную Македонию будущим членом], то есть и способ", – сказал премьер в Брюсселе.

Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС в 2020 году, настаивая на том, чтобы она признала, что македонская идентичность и язык имеют болгарское происхождение, что является оскорбительным требованием для большинства жителей Северной Македонии.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году. Она является кандидатом на вступление с 2005 года.