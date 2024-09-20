Королеву Данії, яка впала у своїй резиденції, виписали з лікарні

84-річну данську королеву Маргрете II в п’ятницю, 20 вересня, виписали з лікарні Rigshospitalet, куди вона потрапила напередодні після падіння.

Про це сповістив королівський двір Данії, пише "Європейська правда".

У повідомленні зазначено, що Маргрете II наразі перебуває у своєму будинку в палаці Фреденсборг. Зазначається, що вона "перебуває в доброму гуморі і почувається добре, незважаючи на обставини, що склалися".

"Тим не менш, вона буде відновлюватися протягом більш тривалого часу. Це також означає, що присутність королеви на деяких заходах на певний час скасовується", – додали в королівському дворі.

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У середу ввечері Маргрете II потрапила до лікарні після падіння, через яке отримала травму шийних хребців і перелом лівої руки. Їй наклали гіпс та комір для фіксування шиї, який вона носитиме в найближчі місяці.

Маргрете II оголосила про своє зречення від престолу в грудні 2023 року під час новорічної промови, посилаючись на стан здоров'я, та передала престол сину Фредеріку. Водночас вона зберегла титул королеви та продовжує виконувати деякі офіційні обов'язки.

У квітні святкування дня народження Маргрете відклали через пожежу в одній з найстаріших будівель Копенгагена.