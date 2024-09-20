Королеву Дании, которая упала в своей резиденции, выписали из больницы

84-летнюю датскую королеву Маргрете II в пятницу, 20 сентября, выписали из больницы Rigshospitalet, куда она попала накануне после падения.

Об этом сообщил королевский двор Дании, пишет "Европейская правда".

В сообщении указано, что Маргрете II сейчас находится в своем доме во дворце Фреденсборг. Отмечается, что она "находится в хорошем настроении и чувствует себя хорошо, несмотря на сложившиеся обстоятельства".

"Тем не менее, она будет восстанавливаться в течение более длительного периода. Это также означает, что присутствие королевы на некоторых мероприятиях на время отменяется", – добавили в королевском дворе.

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В среду вечером Маргрете II попала в больницу после падения, из-за которого получила травму шейных позвонков и перелом левой руки. Ей наложили гипс и воротник для фиксирования шеи, который она будет носить в ближайшие месяцы.

Маргрете II объявила о своем отречении от престола в декабре 2023 года во время новогодней речи, ссылаясь на состояние здоровья, и передала престол сыну Фредерику. В то же время она сохранила титул королевы и продолжает выполнять некоторые официальные обязанности.

В апреле празднование дня рождения Маргрете отложили из-за пожара в одном из старейших зданий Копенгагена.