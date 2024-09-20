В США говорят, что не помогали Израилю в операциях против "Хезболлы" в Ливане

В Белом доме заявили, что не оказывали разведывательной или любой другой поддержки Израилю в его возможных операциях против группировки "Хезболла" в Ливане, которые произошли в течение последних дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует Укринформ.

Представителю Белого дома задали вопрос о возможном привлечении США к атакам против "Хезболлы" в Ливане, в которых представители группировки обвиняют Израиль.

"США не были причастны к этим инцидентам", – отметил Кирби.

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В то же время он отметил, что США продолжают ежедневно контактировать с израильскими коллегами о ситуации как в Газе, так и на границе с Ливаном.

"Поэтому, наши интенсивные дипломатические усилия продолжаются. Мы верим – продолжаем верить – что дипломатическое решение является лучшим путем избежать эскалации любого военного конфликта",– подчеркнул Кирби.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Израиль в течение не менее 15 лет мог планировать операцию по подрыву пейджеров в Ливане через подставные компании.

Ранее в Венгрии уже опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAC Consulting.

Накануне сообщалось, что спецслужбы в Болгарии и Норвегии начали расследование по факту возможной причастности к производству пейджеров, которыми пользовались представители военизированной группировки "Хезболла" в Ливане и которые были взорваны на этой неделе.