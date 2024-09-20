В Ісландії вперше з 2016 року помітили білого ведмедя – його довелось застрелити

Поліція регіону Вестфірдір, що на південному заході Ісландії, застрелила білого ведмедя, який приплив до берега країни, пояснивши це порадою екологів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RÚV.

Вважається, що білий ведмідь прибув до Ісландії на крижині з Гренландії, відстань до якої становить кілька сотень кілометрів: останнім часом біля ісландського узбережжя спостерігається все більше айсбергів.

Ісландське Агентство з охорони навколишнього середовища вирішило, що повернути тварину на Гренландію неможливо, зокрема через побоювання, що вона може передати хвороби з Ісландії.

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Поліція Ісландії заявила, що застрелила тварину, бо не мала іншого вибору. Її тушу тепер обстежать у Рейк'явіку.

Востаннє білого ведмедя бачили в Ісландії у 2016 році. Після того, як дві тварини потрапили до Ісландії у 2008 році, влада вирішила, що білих ведмедів слід вбивати: тоді вважалося, що ці тварини становлять небезпеку для людей і худоби.

Експерти вважають, що білі ведмеді не зможуть вижити в Ісландії в довгостроковій перспективі. Там немає морського льоду, а запаси їжі обмежені. Самки не змогли б ні народити, ні виростити потомство на вулканічному острові.

У 2022 році повідомлялось, що білий ведмідь напав на кемпінг на віддалених норвезьких арктичних островах Шпіцберген, поранивши французьку туристку. Тварину довелось приспати.