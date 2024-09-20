В Исландии впервые с 2016 года заметили белого медведя – его пришлось застрелить
Новости — Пятница, 20 сентября 2024, 19:05 —
Полиция региона Вестфирдир, что на юго-западе Исландии, застрелила белого медведя, который приплыл к берегу страны, объяснив это советом экологов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.
Считается, что белый медведь прибыл в Исландию на льдине из Гренландии, расстояние до которой составляет несколько сотен километров: в последнее время у исландского побережья наблюдается все больше айсбергов.
Исландское Агентство по охране окружающей среды решило, что вернуть животное на Гренландию невозможно, в частности из-за опасений, что оно может передать болезни из Исландии.
Полиция Исландии заявила, что застрелила животное, потому что не имела другого выбора. Его тушу теперь обследуют в Рейкьявике.
Последний раз белого медведя видели в Исландии в 2016 году. После того, как два животных попали в Исландию в 2008 году, власти решили, что белых медведей следует убивать: тогда считалось, что эти животные представляют опасность для людей и скота.
Эксперты считают, что белые медведи не смогут выжить в Исландии в долгосрочной перспективе. Там нет морского льда, а запасы пищи ограничены. Самки не смогли бы ни родить, ни вырастить потомство на вулканическом острове.
В 2022 году сообщалось, что белый медведь напал на кемпинг на отдаленных норвежских арктических островах Шпицберген, ранив французскую туристку. Животное пришлось усыпить.