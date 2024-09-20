Полиция региона Вестфирдир, что на юго-западе Исландии, застрелила белого медведя, который приплыл к берегу страны, объяснив это советом экологов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.

Считается, что белый медведь прибыл в Исландию на льдине из Гренландии, расстояние до которой составляет несколько сотен километров: в последнее время у исландского побережья наблюдается все больше айсбергов.

Исландское Агентство по охране окружающей среды решило, что вернуть животное на Гренландию невозможно, в частности из-за опасений, что оно может передать болезни из Исландии.

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Полиция Исландии заявила, что застрелила животное, потому что не имела другого выбора. Его тушу теперь обследуют в Рейкьявике.

Последний раз белого медведя видели в Исландии в 2016 году. После того, как два животных попали в Исландию в 2008 году, власти решили, что белых медведей следует убивать: тогда считалось, что эти животные представляют опасность для людей и скота.

Эксперты считают, что белые медведи не смогут выжить в Исландии в долгосрочной перспективе. Там нет морского льда, а запасы пищи ограничены. Самки не смогли бы ни родить, ни вырастить потомство на вулканическом острове.

В 2022 году сообщалось, что белый медведь напал на кемпинг на отдаленных норвежских арктических островах Шпицберген, ранив французскую туристку. Животное пришлось усыпить.