Смертельну різанину в Роттердамі розслідують як можливий теракт

Державна прокуратура Нідерландів підозрює в намірі здійснити терористичний напад 22-річного чоловіка, який скоїв напад із ножем на мосту Еразма в Роттердамі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NL Times.

Напад стався в ніч проти п’ятниці, 20 вересня, в центрі Роттердама. У результаті загинув 32-річний місцевий житель, а 33-річний чоловік зі Швейцарії отримав поранення. Останнього вже виписали з лікарні.

Підозрюваний і ще один перехожий, який допоміг поліції його затримати, отримали незначні травми.

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Імовірний нападник – 22-річний чоловік з Амерсфорта, наразі перебуває під підозрою у "вбивстві і замаху на вбивство з терористичних мотивів".

"Розслідування, проведене до цього часу, дає підстави вважати, що підозрюваний може бути ідеологічно мотивованим. Наприклад, підозрюваний кілька разів вигукував "Аллах Акбар" під час скоєння злочинів", – заявили в прокуратурі.

Пізніше там підтвердили, що підозрюваний був раніше засуджений за інші насильницькі злочини. Поки триває розслідування, підозрюваний він під вартою в умовах обмеженого доступу.

Чоловік, як очікується, постане перед слідчим суддею на слуханні про обрання запобіжного заходу до понеділка, 24 вересня. Його можуть узяти під варту на максимум два тижні, поки триває слідство.

Нідерландське контртерористичне управління у грудні 2023 року підвищило рівень загрози в країні до другого найвищого рівня, заявивши про "значну" ймовірність теракту.

Спецслужби Нідерландів також стверджували, що за минулий рік зірвали щонайменш 10 джихадистських терактів у Європі.