Смертельную резню в Роттердаме расследуют как возможный теракт

Государственная прокуратура Нидерландов подозревает в намерении совершить террористическое нападение 22-летнего мужчину, который совершил нападение с ножом на мосту Эразма в Роттердаме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Нападение произошло в ночь на пятницу, 20 сентября, в центре Роттердама. В результате погиб 32-летний местный житель, а 33-летний мужчина из Швейцарии получил ранения. Последнего уже выписали из больницы.

Подозреваемый и еще один прохожий, который помог полиции его задержать, получили незначительные травмы.

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Предполагаемый нападавший – 22-летний мужчина из Амерсфорта, сейчас находится под подозрением в "убийстве и покушении на убийство по террористическим мотивам".

"Расследование, проведенное до сих пор, дает основания полагать, что подозреваемый может быть идеологически мотивированным. Например, подозреваемый несколько раз выкрикивал "Аллах Акбар" во время совершения преступлений", – заявили в прокуратуре.

Позже там подтвердили, что подозреваемый был ранее осужден за другие насильственные преступления. Пока продолжается расследование, подозреваемый он под стражей в условиях ограниченного доступа.

Мужчина, как ожидается, предстанет перед следственным судьей на слушании об избрании меры пресечения до понедельника, 24 сентября. Его могут взять под стражу на максимум две недели, пока идет следствие.

Нидерландское контртеррористическое управление в декабре 2023 года повысило уровень угрозы в стране до второго наивысшего уровня, заявив о "значительной" вероятности теракта.

Спецслужбы Нидерландов также утверждали, что за прошлый год сорвали не менее 10 джихадистских терактов в Европе.