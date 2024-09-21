Уряд Сербії підтримав відновлення обов’язкової військової служби

Сербський уряд у п'ятницю, 20 вересня, підтримав відновлення обов'язкової військової служби, яку в країні скасували 14 років тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У заяві уряду Сербії йдеться, що він створить робочу групу для запуску процесу поновлення обов’язкової військової служби.

Згідно з планом, сербські чоловіки проходитимуть обов'язкову військову службу, яка складатиметься з 60 днів підготовки та 15 днів навчань, повідомили в уряді. Для дівчат служба буде добровільною.

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Деякі військові експерти раніше розкритикували цей план, заявивши, що він буде дорогим і що такий короткий термін служби не зробить значного внеску в обороноздатність Сербії.

Тим не менш, сербський президент Александар Вучич привітав це рішення як важливий крок для підвищення обороноздатності країни.

Минулого тижня, оголошуючи про наміри відновити військову службу, Вучич заявив, що Сербія не має наміру ні на кого нападати, "але ми хочемо відвернути тих, хто нам загрожує".

Рішення Сербії збігається з аналогічним кроком сусідньої Хорватії, держави – члена НАТО, яка планує відновити обов’язковий призов із 1 січня 2025 року.