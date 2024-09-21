Правительство Сербии поддержало восстановление обязательной военной службы

Сербское правительство в пятницу, 20 сентября, поддержало восстановление обязательной военной службы, которую в стране отменили 14 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В заявлении правительства Сербии говорится, что оно создаст рабочую группу для запуска процесса возобновления обязательной военной службы.

Согласно плану, сербские мужчины будут проходить обязательную военную службу, которая будет состоять из 60 дней подготовки и 15 дней учений, сообщили в правительстве. Для девушек служба будет добровольной.

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Некоторые военные эксперты ранее раскритиковали этот план, заявив, что он будет дорогим и что такой короткий срок службы не внесет значительного вклада в обороноспособность Сербии.

Тем не менее, сербский президент Александар Вучич приветствовал это решение как важный шаг для повышения обороноспособности страны.

На прошлой неделе, объявляя о намерениях возобновить военную службу, Вучич заявил, что Сербия не намерена ни на кого нападать, "но мы хотим отвлечь тех, кто нам угрожает".

Решение Сербии совпадает с аналогичным шагом соседней Хорватии, государства – члена НАТО, которая планирует возобновить обязательный призыв с 1 января 2025 года.