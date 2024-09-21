СМИ: Премьер Франции финализировал состав своего правительства, могут объявить в субботу

Премьер-министр Франции Мишель Барнье в пятницу, 20 сентября, направил президенту Эмманюэлю Макрону окончательный список министров своего правительства, который надеется публично объявить до конца недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Предварительный список министров своего правительства Барнье представил Макрону еще в четверг, но представители пропрезидентских партий в Национальной ассамблее выразили свои предостережения относительно некоторых кандидатов.

Речь шла, среди прочего, о будущей руководительнице Министерства семьи Лоранс Гарнье по вопросам семьи, которые выступали против однополых браков и закрепления права на аборты в Конституции, и вероятного главу МВД Бруно Ретайо.

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Ранее сообщалось, якобы Макрон просил премьера изменить кандидатуру Гарнье, хотя публично это не подтверждал.

Сейчас же, по информации BFMTV, эти противоречия удалось преодолеть, и Барнье ожидает официального представления своего правительства в субботу или по крайней мере до конца выходных. Пока неизвестно, идет ли речь о кадровых уступках или изменении позиции депутатов в Нацассамблее.

Ранее президент призвал все политические силы поддержать формирование нового правительства во главе с премьер-министром Барнье.

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