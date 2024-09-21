У Чехії триває другий день голосування на місцевих виборах і виборах до Сенату

У Чехії в суботу, 21 вересня, триває другий день виборів регіональних представників і третини членів верхньої палати парламенту – Сенату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

У голосуванні, яке стартувало о 8:00 за місцевим часом, можуть взяти участь ті з понад семи мільйонів чеських виборців, які не встигли проголосувати в п'ятницю.

Окружних радників обирають виборці за межами Праги, зокрема мешканці населених пунктів, що постраждали від повені минулих вихідних. На регіональних виборах партії мають подолати 5% бар’єр, щоб пройти до регіональної ради.

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Сенатські додаткові вибори проходять у 27 округах, включно з Прагою.

Голосування у Чехії триватиме до 14:00 (15:00 за Києвом), після чого члени виборчих комісій почнуть підраховувати голоси і відправляти їх для розміщення на виборчому сервері.

Попередні результати виборів до Сенату та регіональних виборів можуть бути відомі пізно ввечері в суботу, а остаточні результати – до ночі неділі. Їх мають опублікувати на початку наступного тижня.

У випадку з виборами до Сенату результати можуть бути відомі пізніше, якщо в якихось округах оголосять другий тур, коли жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів – він відбудеться на початку наступних вихідних.

Вибори вирішили не переносити попри катастрофічні повені, від яких особливо постраждав північний схід країни.

Як повідомляли, передвиборча кампанія правопопулістів перед місцевими виборами викликала обурення через використання расистських плакатів.