В Чехии продолжается второй день голосования на местных выборах и выборах в Сенат

В Чехии в субботу, 21 сентября, продолжается второй день выборов региональных представителей и трети членов верхней палаты парламента – Сената.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

В голосовании, которое стартовало в 8:00 по местному времени, могут принять участие те из более семи миллионов чешских избирателей, которые не успели проголосовать в пятницу.

Окружных советников выбирают избиратели за пределами Праги, в частности жители населенных пунктов, пострадавших от наводнения в минувшие выходные. На региональных выборах партии должны преодолеть 5% барьер, чтобы пройти в региональный совет.

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Сенатские дополнительные выборы проходят в 27 округах, включая Прагу.

Голосование в Чехии продлится до 14:00 (15:00 по Киеву), после чего члены избирательных комиссий начнут подсчитывать голоса и отправлять их для размещения на избирательном сервере.

Предварительные результаты выборов в Сенат и региональных выборов могут быть известны поздно вечером в субботу, а окончательные результаты – до ночи воскресенья. Их должны опубликовать в начале следующей недели.

В случае с выборами в Сенат результаты могут быть известны позже, если в каких-то округах объявят второй тур, когда ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов – он состоится в начале следующих выходных.

Выборы решили не переносить, несмотря на катастрофические наводнения, от которых особенно пострадал северо-восток страны.

Как сообщалось, предвыборная кампания правопопулистов перед местными выборами вызвала возмущение из-за использования расистских плакатов.