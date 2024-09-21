Лавров пояснив, чому Путін "підтримав" Камалу Гарріс: Пожартував

Російський міністр закордонних справ Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін "пожартував", коли нібито говорив про підтримку кандидатури Камали Гарріс на виборах президента США.

Таке він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи сказану на початку вересня заяву Путіна про "підтримку" Гарріс на президентських виборах, глава МЗС Росії заявив, що його шеф "пожартував" і "в нього гарне почуття гумору".

"Не бачу будь-якої різниці ні щодо нинішньої виборчої кампанії, ні щодо майбутніх виборчих кампаній у США на тривалий період часу", – констатував Лавров.

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Він заявив, що Джо Байден "уже тривалий час не може керувати країною", але замість нього це робить "глибинна держава", а Дональд Трамп за своєї першої каденції запроваджував "досить серйозні" санкції проти Росії.

"У підсумку ми зробили для себе висновок, що потрібно розраховувати на себе. Покладатися на те, що прийде "добрий дядечко" в Білий дім або в іншу західну столицю і в нас усе налагодиться, ми ніколи вже в нашій історії не будемо", – сказав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, на початку вересня Путін бовкнув, що його фаворитом на виборах у США був Джо Байден, але оскільки він знявся з перегонів і підтримав кандидатуру Камали Гарріс, то Росія теж її підтримає.

У Білому домі порадили Москві припинити втручатися у президентські вибори у США та розкритикували публічні дискусії очільника Кремля щодо "підтримки" тих чи інших кандидатів.

А от сам Трамп зізнався, що слова Путіна його "дуже образили".