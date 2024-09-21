Партія експрем’єра Чехії Бабіша лідирує на регіональних виборах

Рух ANO колишнього прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, який перебуває в опозиції, з помітним відривом лідирує на регіональних виборах, що тривали 20-21 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За підрахунком майже половини голосів ANO лідирує в 11 з 13 країв Чехії, отримавши понад 300 тисяч голосів.

У Південночеському краї лідирує консервативна Громадянська демократична партія (ODS) на чолі з нинішнім губернатором Мартіном Кубою.

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А в Південноморавському краї на перше місце поки виходить коаліція "Разом" (SPOLU) з губернатором Яном Гроліхом, яка відірвалась від ANO на кілька відсоткових пунктів.

На останніх регіональних виборах 2020 року партія Андрея Бабіша здобула перемогу у 10 з 14 країв, але отримала посади губернаторів тільки у трьох із них: у решті інші партії об’єднались, аби не допустити керівництва ANO.

Колишній прем'єр Чехії відомий скептичним ставленням до військової підтримки України. Приміром, він називав чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України "піар-ініціативою" уряду.

Нагадаємо, окрім виборів у 13 краях, чехи також переобирають сенаторів у 27 округах, включно з Прагою. Якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів, відбудеться другий тур.

Вибори вирішили не переносити попри катастрофічні повені, від яких особливо постраждав північний схід країни.