Партия экс-премьера Чехии Бабиша лидирует на региональных выборах

Движение ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который находится в оппозиции, с заметным отрывом лидирует на региональных выборах, которые проходили 20-21 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По подсчету почти половины голосов ANO лидирует в 11 из 13 краев Чехии, получив более 300 тысяч голосов.

В Южночешском крае лидирует консервативная Гражданская демократическая партия (ODS) во главе с нынешним губернатором Мартином Кубой.

Реклама:

А в Южноморавском крае на первое место пока выходит коалиция "Вместе" (SPOLU) с губернатором Яном Гролихом, которая оторвалась от ANO на несколько процентных пунктов.

На последних региональных выборах 2020 года партия Андрея Бабиша одержала победу в 10 из 14 краев, но получила должности губернаторов только в трех из них: в остальных другие партии объединились, чтобы не допустить руководства ANO.

Бывший премьер Чехии известен скептическим отношением к военной поддержке Украины. К примеру, он называл чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины "пиар-инициативой" правительства.

Напомним, кроме выборов в 13 краях, чехи также переизбирают сенаторов в 27 округах, включая Прагу. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, состоится второй тур.

Выборы решили не переносить несмотря на катастрофические наводнения, от которых особенно пострадал северо-восток страны.