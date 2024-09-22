Ірландія відмовилася від планів щодо закону про мову ворожнечі

Ірландія не запроваджуватиме закони проти мови ненависті після критики з боку деяких законодавців, опонентів і мільярдера Ілона Маска.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Уряд вперше вніс запропоноване законодавство на розгляд парламенту два роки тому, а в листопаді минулого року, після безпрецедентної ночі заворушень у Дубліні, визначив пріоритетом посилення законів проти ненависті, які, за його словами, не відповідають епосі соціальних мереж.

Відтоді ці плани викликали посилення критики з боку уряду, і міністерка юстиції Хелен МакЕнті заявила, що вилучить пропозиції щодо підбурювання до ненависті і працюватиме лише з тими частинами законодавства, які стосуються злочинів на ґрунті ненависті.

Реклама:

"Я вважаю, що (існуюче законодавство про розпалювання ненависті) необхідно посилити. Однак для цього нам потрібен консенсус, а його наразі немає", – сказала МакЕнті в інтерв'ю національній телерадіокомпанії RTE.

Власник cоцмережі X (Twitter), Ілон Маск, заявив раніше цього року, що його соціальні мережі фінансуватимуть будь-які ірландські судові позови проти законодавства про мову ворожнечі.

Торік напад з ножем на маленьких дітей у Дубліні спровокував жорстокі заворушення в центрі ірландської столиці.