Ирландия отказалась от планов по закону о языке вражды

Ирландия не будет вводить законы против языка ненависти после критики со стороны некоторых законодателей, оппонентов и миллиардера Илона Маска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Правительство впервые внесло предложенное законодательство на рассмотрение парламента два года назад, а в ноябре прошлого года, после беспрецедентной ночи беспорядков в Дублине, определило приоритетом ужесточение законов против ненависти, которые, по его словам, не соответствуют эпохе социальных сетей.

С тех пор эти планы вызвали усиление критики со стороны правительства, и министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что изымет предложения по подстрекательству к ненависти и будет работать только с теми частями законодательства, которые касаются преступлений на почве ненависти.

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"Я считаю, что (существующее законодательство о разжигании ненависти) необходимо усилить. Однако для этого нам нужен консенсус, а его пока нет", – сказала МакЕнти в интервью национальной телерадиокомпании RTE.

Владелец соцсети X (Twitter), Илон Маск, заявил ранее в этом году, что его социальные сети будут финансировать любые ирландские судебные иски против законодательства о языке вражды.

В прошлом году нападение с ножом на маленьких детей в Дублине спровоцировало жестокие беспорядки в центре ирландской столицы.