Гору Афон в Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в воскресенье во второй половине дня на территории монастыря на Афоне на северо-востоке Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По данным Афинского геодинамического института, очаг землетрясения находился в 8 километрах к северо-западу от горы Афон на глубине 12,8 километров.

Через несколько минут был зафиксирован также сильный афтершок магнитудой 3,9.

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О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Ранее в сентябре на востоке Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 – самое сильное с начала года.

Афтершоки почувствовали жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины.

Молдавский президент Майя Санду была вынуждена прервать свой ответ во время прямоэфирного интервью, когда в студии почувствовали подземные толчки.