Будущий еврокомиссар по вопросам обороны призывает к обязательным запасам боеприпасов

Первый комиссар ЕС по вопросам обороны хочет заставить страны накопить минимальный уровень боеприпасов и других запасов, говоря, что это лучший способ увеличить масштабы недоразвитой оружейной промышленности Евросоюза, чтобы подготовить ее к войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Андрюс Кубилюс, который займет эту должность в этом году, если Европарламент одобрит его кандидатуру, заявил, что ЕС должен подготовиться к нападению России в течение нескольких лет.

Он сравнил свой план с аналогичными договоренностями по природному газу, согласно которым страны должны хранить резервы и делиться ими с соседями, которые в этом нуждаются.

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"Почему у нас нет каких-то критериев, которые называются военной безопасностью, чтобы хранить такое-то количество артиллерийских снарядов и некоторых других продуктов ... скажем, пороха [взрывчатки]?

Вы создаете дополнительную ценность для безопасности стран-членов, но, кроме того, вы создаете постоянный спрос на продукцию, что является самой большой проблемой для оборонной промышленности. Им не хватает стабильных долгосрочных заказов на производство". Демократические европейцы должны быть максимально объединены", – сказал Андрюс Кубилюс, добавив, что Британия считается "частью Европы"

ЕС пытается увеличить производство вооружений после того, как Украина была вынуждена дозировать снаряды и ракеты, пытаясь отразить российские наступательные действия.

Финляндия, сосед России, является одной из немногих стран-членов ЕС с большими запасами вооружений, в то время как в Германии в 2022 году СМИ сообщали, что в ее армии закончатся боеприпасы после двух дней боевых действий.

Кубилюс заявил, что не имеет желания дублировать роль НАТО. Официальные лица альянса, в котором доминируют США, критикуют альтернативный набор стандартов оборудования и усилия ЕС в сфере закупок.

В марте ЕС выделил 500 млн евро в рамках Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP) для увеличения производственных мощностей до 2 млн снарядов в год до конца 2025 года. Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, сказал, что это лучше, чем 300 000 в год, когда Россия напала на Украину в 2022 году. Но, по его словам, нужно больше.

"Если я прав, мы все еще отстаем от россиян", – отметил он.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо потратить 500 миллиардов евро, чтобы компенсировать дефицит оборонных расходов с момента окончания холодной войны в 1990-х годах. Она дала Кубилюсу 100 дней после вступления в должность, чтобы подготовить белую книгу по оборонной стратегии.

По ее словам, она должна включать европейский воздушный щит, который будет стоить сотни миллиардов евро, и систему киберзащиты. Кубилюс хочет, чтобы страны-члены ЕС совместно заняли деньги на эти цели – идея, против которой сейчас выступают Германия и Нидерланды, которые делают чистые взносы в бюджет.

Он также очертит другие проекты, представляющие общий интерес и могут быть профинансированы ЕС, в том числе способы поощрения компаний оборонной промышленности к трансграничному сотрудничеству.

Он также сказал, что хочет теснее сотрудничать с украинскими производителями оружия, поскольку беспилотники и ракеты изменили современное поле боя. "Они имеют реальный опыт", – сказал он.

Кубилюс предупредил, что нельзя терять время, ссылаясь на оценку Германии, что Россия может быть готова напасть на члена ЕС до 2029 года.

Как стало известно во вторник, представитель Литвы, "друг Украины" Андрюс Кубилюс назначен на новую должность комиссара по вопросам обороны и космоса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кубилюс будет работать над "развитием оборонного союза и усилением нашей инвестиционной и промышленной способности".

Должность еврокомиссара по вопросам обороны в ЕС создается впервые.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.