Гарріс випереджає Трампа на 5 пунктів – опитування NBC News

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає свого конкурента-республіканця Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів.

Про це свідчать результати опитування NBC News, опублікованого в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що респонденти стали ставитися до неї більш прихильно з тих пір, як вона стала кандидатом в президенти від Демократичної партії.

На запитання про те, як вони ставляться до Гарріс після того, як вона стала номінантом, 48% з 1000 зареєстрованих виборців відповіли, що позитивно, порівняно з 32% у липні – це найбільший стрибок серед рейтингів політиків, опитаних NBC, з часів зростання прихильності до президента Джорджа Буша-молодшого після терактів 11 вересня 2001 року.

Реклама:

Відповідаючи на запитання про Трампа, 40% опитаних сказали, що ставляться до нього позитивно, порівняно з 38% у липні, повідомляє телеканал. Опитування, проведене 13-17 вересня, має похибку в 3 процентних пункти.

Окреме опитування CBS News також показало, що Гарріс випереджає Трампа на 4 відсоткових пункти, серед тих, хто має намір голосувати, з похибкою плюс-мінус 2 відсоткових пункти.

Ці результати в цілому відповідають іншим нещодавнім національним опитуванням, в тому числі проведеним Reuters/Ipsos, які свідчать про напружену боротьбу напередодні виборів 5 листопада.

У той час як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату, результати голосування Колегії виборників у кожному штаті визначають переможця, причому ключову роль, ймовірно, відіграють кілька штатів, де відбудуться вирішальні баталії.

В опитуванні CBS, проведеному 18-20 вересня серед 3 129 зареєстрованих виборців, Гарріс піднялася на 2 відсоткових пункти після того, як у серпні голоси розділилися 50 на 50, завдяки її виступу на дебатах 10 вересня та позитивним економічним новинам.

Напередодні повідомлялося, що Трамп відкинув перспективу ще одних президентських дебатів, заявивши, що вже "занадто пізно" для реваншу з віцепрезиденткою Камалою Гарріс після того, як вона погодилася на дебати 23 жовтня, організовані CNN.

Усі основні опитування щодо перших дебатів 10 вересня показали, що перемогу здобула Гарріс.

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.