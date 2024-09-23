Вице-президент США Камала Харрис опережает своего конкурента-республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса NBC News, опубликованные в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что респонденты стали относиться к ней более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом в президенты от Демократической партии.

На вопрос о том, как они относятся к Харрис после того, как она стала номинантом, 48% из 1000 зарегистрированных избирателей ответили, что положительно, по сравнению с 32% в июле – это самый большой скачок среди рейтингов политиков, опрошенных NBC, со времен роста приверженности к президенту Джорджу Бушу-младшему после терактов 11 сентября 2001 года.

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Отвечая на вопрос о Трампе, 40% опрошенных сказали, что относятся к нему положительно, по сравнению с 38% в июле, сообщает телеканал. Опрос, проведенный 13-17 сентября, имеет погрешность в 3 процентных пункта.

Отдельный опрос CBS News также показал, что Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта, среди тех, кто намерен голосовать, с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта.

Эти результаты в целом соответствуют другим недавним национальным опросам, в том числе проведенным Reuters/Ipsos, которые свидетельствуют о напряженной борьбе в преддверии выборов 5 ноября.

В то время как общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората, результаты голосования Коллегии выборщиков в каждом штате определяют победителя, причем ключевую роль, вероятно, играют несколько штатов, где состоятся решающие баталии.

В опросе CBS, проведенном 18-20 сентября среди 3 129 зарегистрированных избирателей, Харрис поднялась на 2 процентных пункта после того, как в августе голоса разделились 50 на 50, благодаря ее выступлению на дебатах 10 сентября и положительным экономическим новостям.

Накануне сообщалось, что Трамп отверг перспективу еще одних президентских дебатов, заявив, что уже "слишком поздно" для реванша с вице-президентом Камалой Харрис после того, как она согласилась на дебаты 23 октября, организованные CNN.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.