У Литві пройдуть навчання за участю військових НАТО

У понеділок, 23 вересня, на трьох полігонах Литви розпочнуться міжнародні навчання підрозділів вогневої підтримки "Вогняний грім 2024".

Про це повідомили Збройні сили Литви, передає "Європейська правда".

Військові розповіли, що навчання відбудуться на полігоні імені генерала Сільвестраса Жукаускаса у Швенченському районі (у Пабраді), полігонах у Кайряї (у Клайпедському районі) і в Казлу-Руді.

У навчаннях візьмуть участь артилерійські підрозділи Сухопутних військ Литовської армії, а також військові й військова техніка Сил передового базування НАТО, дислокованого в Литві, і 1 батальйону 82 артилерійського полку США.

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За даними військових, на навчаннях тренуватимуть й оцінюватимуть здатність підрозділів ефективно виконувати завдання з ведення вогню із закритих позицій, а також будуть покращувати взаємодію між об'єднаними підрозділами вогневої підтримки союзників.

Під час навчань на полігонах у Кайряї і в Пабраді відбудуться бойові стрільби з литовських і союзних артилерійських систем і мінометів, а на полігоні в Казлу-Руде відбудуться тренування фахівців з управління спільною вогневою підтримкою.

Окрім цього, 24 вересня Військово-морський центр координації морських рятувальних робіт організовує навчання "Штормовий господар 2024", під час яких буде скоординована і проведена масова евакуація екіпажу і пасажирів рятувального судна "Шакяй".

Військові розповіли, що під час навчань буде змодельована катастрофа у Балтійському морі і з корабля буде евакуйовано понад 120 осіб, а в рятувальній операції братимуть участь урядові та неурядові організації.

Нагадаємо, у квітні Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві.

У серпні литовський уряд виділив ще 250 млн євро пільгових кредитів для оборонної промисловості з метою залучення більшої кількості інвесторів і розвитку сектору.