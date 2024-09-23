В Литве пройдут учения с участием военных НАТО

В понедельник, 23 сентября, на трех полигонах Литвы начнутся международные учения подразделений огневой поддержки "Огненный гром 2024".

Об этом сообщили Вооруженные силы Литвы, передает "Европейская правда".

Военные рассказали, что учения пройдут на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швенченском районе (в Пабраде), полигонах в Кайряе (в Клайпедском районе) и в Казлу-Руде.

В учениях примут участие артиллерийские подразделения Сухопутных войск Литовской армии, а также военные и военная техника Сил передового базирования НАТО, дислоцированного в Литве, и 1 батальона 82 артиллерийского полка США.

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По данным военных, на учениях будут тренировать и оценивать способность подразделений эффективно выполнять задачи по ведению огня с закрытых позиций, а также будут улучшать взаимодействие между объединенными подразделениями огневой поддержки союзников.

Во время учений на полигонах в Кайряе и в Пабраде состоятся боевые стрельбы из литовских и союзных артиллерийских систем и минометов, а на полигоне в Казлу-Руде состоятся тренировки специалистов по управлению совместной огневой поддержкой.

Кроме этого, 24 сентября Военно-морской центр координации морских спасательных работ организует учения "Штормовой хозяин 2024", во время которых будет скоординирована и проведена массовая эвакуация экипажа и пассажиров спасательного судна "Шакяй".

Военные рассказали, что во время учений будет смоделирована катастрофа в Балтийском море и с корабля будет эвакуировано более 120 человек, а в спасательной операции будут участвовать правительственные и неправительственные организации.

Напомним, в апреле Литва подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оборонным концерном Rheinmetall, который закладывает основу строительства на территории страны завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству боеприпасов в Литве.

В августе литовское правительство выделило еще 250 млн евро льготных кредитов для оборонной промышленности с целью привлечения большего количества инвесторов и развития сектора.