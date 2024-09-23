Канни постраждали від раптового шторму та очікують на ще один

У понеділок, 23 вересня, французьке місто Канни на Лазуровому березі накрив шторм, очікується, що він не останній на цей день.

Про це написало агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Агентство розповіло, що у понеділок бурхливі паводкові води пронеслися через Канни.

Фото: Х

Фото: Х

Речник мерії міста зазначив, що очікується, що ситуація нормалізується впродовж ранку, оскільки шторм продовжує рухатися на схід.

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#METEO06 ☔️ épisode pluvieux de très forte intensité sur #Cannes en ce moment. Exemple ici dans les ruelles du Suquet à 7h30 ⤵️ pic.twitter.com/GDM8gSu207 – Jer Crunchant ™ (@jercrunchant) September 23, 2024

Однак місто перебуває у стані підвищеної готовності, адже французьке метеорологічне агентство застерегло, що ще один шторм можливий у другій половині дня.

Мер міста Давід Ліснар заявив BFM TV, що він звертатиметься за поясненнями до інших органів влади, оскільки місто отримало попередження від уряду лише через годину після початку шторму.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Негода також дісталась півночі Італії.

Напередодні повідомлялося, що у ліквідації наслідків повені в Польщі задіяно понад 23 тисячі солдатів, у резерві чекають іще 3 тисячі.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.