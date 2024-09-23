Канны пострадали от внезапного шторма и ожидают еще одного

В понедельник, 23 сентября, французский город Канны на Лазурном берегу накрыл шторм, ожидается, что он не последний на этот день.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Агентство рассказало, что в понедельник бурные паводковые воды пронеслись через Канны.

Фото: Х

Фото: Х

Представитель мэрии отметил, что, как ожидается, ситуация нормализуется в течение утра, поскольку шторм продолжает двигаться на восток.

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#METEO06 ☔️ épisode pluvieux de très forte intensité sur #Cannes en ce moment. Exemple ici dans les ruelles du Suquet à 7h30 ⤵️ pic.twitter.com/GDM8gSu207 – Jer Crunchant ™ (@jercrunchant) September 23, 2024

Однако город находится в состоянии повышенной готовности, ведь французское метеорологическое агентство предостерегло, что еще один шторм возможен во второй половине дня.

Мэр города Давид Лиснар заявил BFM TV, что он будет обращаться за объяснениями в другие органы власти, поскольку город получил предупреждение от правительства только через час после начала шторма.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.

Накануне сообщалось, что в ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 тысяч солдат, в резерве ждут еще 3 тысячи.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.