Канны пострадали от внезапного шторма и ожидают еще одного
В понедельник, 23 сентября, французский город Канны на Лазурном берегу накрыл шторм, ожидается, что он не последний на этот день.
Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".
Агентство рассказало, что в понедельник бурные паводковые воды пронеслись через Канны.
Представитель мэрии отметил, что, как ожидается, ситуация нормализуется в течение утра, поскольку шторм продолжает двигаться на восток.
Cannes pic.twitter.com/iP7RY2v7pq– abde (@abdeaz_) September 23, 2024
#METEO06 ☔️ épisode pluvieux de très forte intensité sur #Cannes en ce moment. Exemple ici dans les ruelles du Suquet à 7h30 ⤵️ pic.twitter.com/GDM8gSu207– Jer Crunchant ™ (@jercrunchant) September 23, 2024
Однако город находится в состоянии повышенной готовности, ведь французское метеорологическое агентство предостерегло, что еще один шторм возможен во второй половине дня.
C’est ambiance fin du monde à #Cannes Croisette ce matin.#Météo06 #Pluie #Orage et #inondations pic.twitter.com/XOuTiBEHtb– Julie Phan-Pérain 🇪🇺🎬 (@JuliePERAIN) September 23, 2024
Мэр города Давид Лиснар заявил BFM TV, что он будет обращаться за объяснениями в другие органы власти, поскольку город получил предупреждение от правительства только через час после начала шторма.
Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.
Накануне сообщалось, что в ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 тысяч солдат, в резерве ждут еще 3 тысячи.
Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.