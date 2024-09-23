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Канны пострадали от внезапного шторма и ожидают еще одного

Новости — Понедельник, 23 сентября 2024, 12:02 — Уляна Кричковская

В понедельник, 23 сентября, французский город Канны на Лазурном берегу накрыл шторм, ожидается, что он не последний на этот день.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Агентство рассказало, что в понедельник бурные паводковые воды пронеслись через Канны. 

Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х
Фото: Х

Представитель мэрии отметил, что, как ожидается, ситуация нормализуется в течение утра, поскольку шторм продолжает двигаться на восток.

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Однако город находится в состоянии повышенной готовности, ведь французское метеорологическое агентство предостерегло, что еще один шторм возможен во второй половине дня.

Мэр города Давид Лиснар заявил BFM TV, что он будет обращаться за объяснениями в другие органы власти, поскольку город получил предупреждение от правительства только через час после начала шторма.

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.

Накануне сообщалось, что в ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 тысяч солдат, в резерве ждут еще 3 тысячи.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.

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Франция стихийные бедствия
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