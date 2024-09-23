Угорщина майже пройшла пік повені на Дунаї

Майже по всій довжині течії Дунаю на території Угорщини пік повені вже позаду і в наступні дні вода має спадати.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

У вівторок близько 19:00 очікується пік повені в районі південного міста Бая, що поблизу кордонів з Хорватією та Сербією: рівень води може сягнути 921 сантиметра. Під час рекордної повені 2013 року він сягав 989 см.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у місто, щоб особисто подивитися на приготування.

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На решті території країни найбільш загрозливий період вже позаду і рівень води має поступово знижуватися. Проте служби надзвичайних ситуацій поки залишаються у режимі підвищеної готовності, зокрема на півдні.

Оператор системи електропостачання поступово починає відновлювати живлення для населених пунктів і окремих районів, які довелося відімкнути через велику воду. Це загалом 220 місць та понад 2200 споживачів. Для поновлення підключення клієнти мають подивитися, у якому стані обладнання і чи потрапляло воно під воду.

Мер Будапешта Гергей Карачонь вже заявив, що місто "захистили від повені" і анонсував наведення ладу після стихії. Стандартне курсування маршрутів громадського транспорту, які змінювали через загрозу підтоплень, обіцяють відновити за кілька днів.

У багатьох містах знову проситимуть про допомогу волонтерів, тепер – для прибирання тисяч мішків з піском, з яких будували захисні загородження.

Раніше Орбан заявив, що Угорщина "була б по шию у воді", якби чекала на допомогу Брюсселя, а після анонсованої ЄС допомоги повторив, що Угорщина "не має ставати у позу жебрака" і чекати якоїсь європейської підтримки.

На відміну від Польщі, Словаччини та Австрії, в Угорщині повінь не завдала серйозних збитків.