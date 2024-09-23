Венгрия почти прошла пик наводнения на Дунае

Почти по всей длине течения Дуная на территории Венгрии пик наводнения уже позади и в последующие дни вода должна спадать.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

Во вторник около 19:00 ожидается пик наводнения в районе южного города Бая, вблизи границ с Хорватией и Сербией: уровень воды может достичь 921 сантиметра. Во время рекордного наводнения 2013 года он достигал 989 см.

Премьер Венгрии Виктор Орбан отправился в город, чтобы лично посмотреть на приготовления.

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На остальной территории страны наиболее угрожающий период уже позади и уровень воды должен постепенно снижаться. Однако службы чрезвычайных ситуаций пока остаются в режиме повышенной готовности, в частности на юге.

Оператор системы электроснабжения постепенно начинает восстанавливать питание для населенных пунктов и отдельных районов, которые пришлось отключить из-за большой воды. Это в целом 220 мест и более 2200 потребителей. Для возобновления подключения клиенты должны посмотреть, в каком состоянии оборудование и попадало ли оно под воду.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь уже заявил, что город "защитили от наводнения" и анонсировал наведение порядка после стихии. Стандартное курсирование маршрутов общественного транспорта, которые меняли из-за угрозы подтоплений, обещают восстановить через несколько дней.

Во многих городах снова будут просить о помощи волонтеров, теперь – для уборки тысяч мешков с песком, из которых строили защитные заграждения.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия "была бы по шею в воде", если бы ждала помощи Брюсселя, а после анонсированной ЕС помощи повторил, что Венгрия "не должна становиться в позу нищего" и ждать какой-то европейской поддержки.

В отличие от Польши, Словакии и Австрии, в Венгрии наводнение не нанесло серьезного ущерба.