У Польщі кажуть про кампанію дезінформації Росії навколо масштабних повеней

Росія проводить інформаційно-психологічну операцію у Польщі у звʼязку з повінню на південному заході країни, аби викликати у жителів країни емоції страху і безпорадності.

Про це у X (Twitter) повідомили війська оборони кіберпростору Польщі, передає "Європейська правда".

Кібервійська проінформували, що повені на південному заході Польщі спричинили інформаційно-психологічну операцію Росії. Її мета – викликати у жителів країни "емоції страху та безпорадності".

"Апарат впливу використовує техніку вибіркового відбору інформації в кіберпросторі та прагне викликати у реципієнтів емоції страху та безпорадності. Одним із елементів операції є спроба підірвати довіру до структур безпеки країни", – розповіли у Польщі.

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Польські кібервійська закликали мешканців країни не піддаватися емоціям і перевіряти джерела інформації.

"Зокрема, остерігайтеся контенту, який має на меті викликати бурхливу емоційну реакцію на основі зображень страждання та руйнування", – підкреслили вони.

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Негода також дісталась півночі Італії.

Напередодні повідомлялося, що у ліквідації наслідків повені в Польщі задіяно понад 23 000 солдатів, у резерві чекають іще 3000.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.